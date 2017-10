Mehiste häältega ja pisut poliitiline kontsert Brüsselist

See, et Eesti sai Brexiti tõttu ennetähtaegselt Euroopa Liidu Nõukogu eesistujamaaks, pole mingi uudis.

Lähenev vabariigi juubeliaasta ja eesistumisega võetud kohustused annavad meile praegu võimaluse end kõige paremast küljest esitleda.

Eesistumise ajal toimub Brüsselis ligi 30 kultuuri ja teadusega seotud sündmust: kontserdid, filmiprogrammid, kirjandusõhtud ja kunstinäitused.

Pisut teise kaaluga oli aga Eesti Rahvusmeeskoori (dirigent Mikk Üleoja) kontsert mainekas Henry le Bœufi kontserdisaalis Brüsseli kaunite kunstide keskuses BOZAR möödunud nädalal.

Nimelt oli terve nädal pühendatud saali laval asuvale orelile – mitukümmend aastat kehvas seisus olnud prantsuse pill restaureeriti ja selle taassünni auks korraldati festival InORGutation.

Festivali programmi oli lülitatud ka Eesti eesistumisperioodi pidulik avakontsert, kus esinesid Eesti Rahvusmeeskoor dirigent Mikk Üleoja juhatusel; orelil Toomas Trass, löökpillidel Margus Vaht ja Indrek Umberg.

Kava:

* Arvo Pärt – ‟De profundis”

* Toomas Trass – improvisatsioonid ‟De profundis” ja ‟Aus tiefer Not” teemadel

* Jean-Pierre Leguay – Missa Laudamus Te

* Veljo Tormis – ‟Hääled Tammsaare karjapõlvest”

* Veljo Tormis – ‟Sampo tagumine”

* Veljo Tormis – ‟Incantatio maris aestuosi”

* Veljo Tormis – ‟Pärismaalase lauluke”

* Veljo Tormis – ‟Laulja"

BOZARi keskus on tuntud viljakate ja eriti kõrgete kvaliteedistandardite poolest.

Neljal tasapinnal on publikule üle 2000 istekoha, saali imepärase lae on arhitekt Victor Horta projekteerinud jäljendades viiuli korpust ning püüdes soodustada akustikat. Selles saalis on toimunud ka kõigi eelnevate eesistujamaade kontserdid.

Keskuse suures saalis on esinenud pea kõik 20. sajandi muusika suurkujud ning ka Eesti muusikutele pole BOZARi suur saal tundmatu – paar aastat tagasi kõlas seal Erkki-Sven Tüüri teose ‟Elamata elu paine” esiettekanne (dirigent Arvo Volmer) ja lähiajal annab kahe orkestriga kontserte Paavo Järvi.

RAMi kontserdi salvestas Belgia Radio Klara Brüsselis, Henry le Boeuf’ kontserdisaalis 20. septembril 2017.

Eetris neljapäeval, 26. oktoobril kell 19.

Stuudios on Marge-Ly Rookäär.

