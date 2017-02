Kontserdisaalis: Beethoveni kuldne klassika

Kaasa teevad vokaalsolistid Elena Bražnik, Aule Urb, Oliver Kuusik ja Märt Jakobson ning kammerkoor Voces Musicale.

Dirigent on Vello Pähn.



1906. aastal asutatud Estonia teatri juurde loodi vaid aasta hiljem orkester, mille esimeseks muusikajuhiks oli Otto Hermann.

Just Hermanni eestvedamisel korraldati esimesed sümfooniakontserdid.

Kutselise Estonia orkestri esimene avalik sümfooniakontsert toimus 5. märtsil 1907.

Hermanni järel on orkestri peadirigendid olnud Adalbert Wirkhaus, Raimund Kull, Verner Nerep, Priit Nigula, Kirill Raudsepp, Neeme Järvi, Erki Klas, Paul Mägi, Jüri Alperten ja Arvo Volmer.

2012. aasta augustist on Rahvusooper Estonia loominguline juht ja peadirigent Vello Pähn.

Rahvusooper Estonia orkestri kontserdikavad on oodatud ja värvikas vaheldus nii orkestrile endale kui ka publikule orkestri igapäevatööle ooperimajas.

Orkestri 110. sünnipäeva pidulikul kontserdil tulevad ettekandele Beethoveni Missa C-duur ja Bruckneri Kolmas sümfoonia.

Kontserdil on kaastegevad võrratud solistid Elena Braznik (sopran), Aule Urb (mezzosopran), Oliver Kuusik (tenor) ja Märt Jakobson (bass) ning kammerkoor Voces Musicale.

Dirigendipuldis on pidulikul kontserdil Vello Pähn.



Muusika – see on veel kõrgem ilmutus kui kogu tarkus ja filosoofia. Kellele minu muusika mõistetavaks saab, see peab vabaks saama sellest viletsusest, milles vaevlevad kõik teised.

Ludvig van Beethoven

Kavas:



* Ludvig van Beethoven – Missa C-duur

* Anton Bruckner – Sümfoonia nr 3 d-moll



Otseülekanne Estonia kontserdisaalist.

Vahendavad helirežissöör Aili Jõeleht ja toimetaja Lisete Velt.

Eetris laupäeval, 18. veebruaril kell 19.