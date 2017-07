Kontserdisaalis. The King`s Singers ja Thomas Dunfold

Kavas:

*Gregooriuse laul Pater noster

*Sir William H. Harris – Holy is the True Light

*Heinrich Schutz – Vater unser

*William Byrd – Haec Dies

*Hans Leo Hassler – Cantate Domino

*Maurice Durufle – Notre Pere

*Bob Chilcott – Oculi omnium

*John Taverner – The Lord's Prayer

*Henry Purcell – Remember not, Lord, our Offences

*Leonard Bernstein – The Lord's Prayer

*Cyrillus Kreek – Õnnis on inimene

*Igor Stravinski – Pater noster

*Orlandus Lassus – Ad te levavi

*Orlando Gibbons – Amen

*Maurice Durufle – Neli motetti gregoriaani teemadel

*Maurice Durufle – Viis spirituaali ja traditsioonilist laulu

*Robert de Visee – Süit d-moll

*Marin Marais – Les voix humaines

*Francois Couperin – Ordre 'imaginaire'

Toimetaja Lisete Velt.