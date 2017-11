Kontserdisaalis: ERSO, Olari Elts ja Baiba Skride

Seekordse muusikalise teekonna lähtekohaks oli eesti muusika unustatud pärl, Heino Elleri Viiulikontsert, mille ekspressionism haakub kava teise suurteose, Igor Stravinski “Petruškaga”.



Baiba Skride loomulik lähenemine musitseerimisele on kütkestanud paljusid tänapäeva nimekaid dirigente ja orkestreid.

Olari Eltsiga seob teda juba 15 aastane koostöö kontserdilavadel üle kogu maailma.

Elleri “Viiulikontserdi” ettevaatamisel töötasid nad läbi teose erinevad redaktsioonid ning kasutavad paljuski just selle esmaversiooni, mis seni kontserdisaalides kõlanud ei ole.

Heino Ellerist kõneldes tõi Olari Elts naljaga pooleks väga tabava võrdluse:

“Elleriga on nii nagu vanasti oli Leniniga – kõik teavad, aga tema teoseid vaevalt, et keegi luges. Elleri juubeliaasta puhuks valmisid kaunid pikad filmid, kust me võisime kuulda, kui tähtis oli tema orkestrimuusika. Aga kui Elleri klaverimuusikat tunneme juba päris hästi, siis orkestrimuusikat mitte. Muidugi teame me “Kodumaist viisi” ja “Koitu”, aga need on sellised pisikesemad lood. Elleri Viiulikontsert pole tähtis mitte ainult selle poolest, et see oli Eesti esimene viiulikontsert, vaid just sellepärast, et selles avaldub Heino Elleri helikeel.”

Kontserdi teises pooles kõlab Igor Stravinski muusika balletile “Petruška”, mis on kirjutatud küll mõnevõrra varem, kui Elleri Viiulikontsert, kuid mille eht-ekspressionistlikud jooned haakuvad hästi kava teiste teostega.

Nii nagu Stravinski ballett ‟Kevadpühitsus”, on ka ‟Petruška” teatrisaalide asemel koha leidnud pigem kontserdisaalides. Aga miks nii uuenduslikud teosed just balletimaailma kaudu muusikasse jõudsid?

‟See oli aeg, kui kogu kunstielu käis ümber balleti. Ballett - see oli kõik. Mingil perioodil oli selleks orkestrimuusika ning praegu on see valdkond film - mis tekitab minus muidugi suurt kadedust,” muheleb Elts.



Kava:

* Franz Schreker – Avamäng ooperile “Märgistatud” (Die Gezeichneten; 1918)

* Heino Eller – Viiulikontsert h-moll (1937 / 1964)

* Igor Stravinski – “Petruška”. Naljakad stseenid neljas pildis (Pétrouchka. Scènes burlesques en quatre tableaux; 1911/1947)

I pilt

Vastlapidu. Vene tants

II pilt

Petruška

III pilt

Moorlane

IV pilt

Vastlapidu. Petruška surm

Otseülekanne Estonia kontserdisaalis.

Vahendavad helirežissöör Aili Jõeleht ja toimetaja Miina Pärn.