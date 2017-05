Kuidas Klassikaraadio tuli külla Haapsalus

9. - 11. mail toimus kontserdisari “Klassikaraadio tuleb külla”, kus esines trio koosseisus Karolina Žukova (klaver), Hans Christian Aavik (viiul) ja Marten Meibaum (tšello) Lääne-Eesti ja Muhumaa koolides.

Trio on ühiselt musitseerinud 2014. aasta sügisest, mil loodi klaverikvintett Kodumaine Viisik.

Kvintetiga pälvisid nad rahvusvahelisel kammermuusika konkursil “In corpore 2015” laureaaditiitli, Eesti Kontserdi ja Tallinna Filharmoonia eripreemia.

Samuti osales ansambel juunis 2016 Riias toimunud kammeransamblite konkursil Muzicējam kopā ar draugiem, saavutades I koha ning eripreemia Nikolai Kapustini teose esituse eest.

Seekordse kontsertreisi esimene peatus oli Lihula Gümnaasiumis, edasi viisid teed Tõstamaa Keskkooli, Virtsu Kooli ja Muhu Põhikooli ning turnee lõppakord kõlas Haapsalus Läänemaa Ühisgümnaasiumi saalis.

Kontserdi kavasse valisid muusikud teosed, mis kõnetaksid nii noori kuulajaid kui ka kogenud kontserdikülastajaid.

Praegusele aastaajale kohaselt on avalugu Astor Piazzolla “Primavera porteña”.

Kevadet jagub ka Schumanni “Romanssi”, kus kuulaja kogeb ammu ununenud päikese paitust, ning kõlab ka hoogne valss Nikolai Kapustini sulest.

Štšedrini “Jäljendades Albenizt” ja Räätsa trio nr 2 kuuluvad trio lemmikute hulka juba varasemast ajast.

Kavas:

* Ástor Piazzolla – “Kevad”

Karolina Žukova, Hans Christian Aavik, Marten Meibaum

* Rodion Štšedrin – “Jäljendades Albenizt”

Hans Christian Aavik (viiul), Karolina Žukova (klaver)

* Robert Schumann – Romanss nr 2 op. 28

Karolina Žukova (klaver)

* Nikolai Kapustin – “Nearly Waltz” op. 98”

Marten Meibaum (tšello), Karolina Žukova (klaver)

* Jaan Rääts – Klaveritrio nr 2 op. 17

Karolina Žukova, Hans Christian Aavik, Marten Meibaum

Kontserdi helirežissöör on Aili Jõeleht, toimetaja Lisete Velt.

Klassikaraadio algatas koolikontsertide sarja “Klassikaraadio tuleb külla” 2012. aastal.

Ettevõtmist on saatnud kooliõpilaste ja õpetajate soe tähelepanu – seni on Eestimaa koolides antud juba72 kontserti.

Kontsertsari “Klassikaraadio tuleb külla” on pälvinud rahvusringhäälingu aastapreemia.

Kontsertsarja toetab Eesti kultuurkapital.

Loe meie kontsertreisi kohta siit:

http://klassikaraadio.err.ee/klassik/ktk2017.html