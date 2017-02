Kontserdisaalis. ERSO 90, 6. Dirigeerib Neeme Järvi

Kavas on salvestised Neeme Järvi juhatusel aastaist 2012-2016:



* Rudolf Tobias - Walpurgi burlesk (Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Neeme Järvi)

* Anti Marguste - Roopillilood op. 19 (Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Tõnis Traksmann, Mihkel Peäske, Mari-Liis Vihermäe, Linda Vood, Janika Lentsius, Marion Aruvee, dirigent Neeme Järvi)

* Artur Lemba - Klaverikontsert nr. 1 G-duur: I Allegro moderato op. 1 (Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Mihkel Poll, dirigent Neeme Järvi)

* Duke Ellington - Solitude (Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Neeme Järvi)

* William Grant Still - Sümfoonia nr. 1 "Afro-American": I Moderato assai; II Adagio; III Animato; IV Lento, con risoluzione (Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, dirigent Neeme Järvi)

* Johannes Brahms - Klaverikontsert nr. 2 B-duur: I Allegro non troppo; II Allegro appassionato; III Andante; IV Allegro grazioso op. 83 (Eesti Riiklik Sümfooniaorkester, Kalle Randalu, dirigent Neeme Järvi)



Stuudios on Kersti Inno.