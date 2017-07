Kontserdisaalis. SWR Symphonieorchester ja Vassili Sinaiski

Edela-Saksa Ringhäälingu Stuttgardi Sümfooniaorkester tegutseb alates 1945. aastast ning on tuntud eelkõige kui viljakas kaasaegse klassikalise muusika kõrgetasemeline esitaja ja tellija. Orkestril on oluline roll ka muusikahariduse andmises.

Dirigendipuldis on sel korral suurte vene dirigentide hulka kuuluv Vassili Sinaiski. Ettekandele tulevad ungarlase Zoltán Kodály rahvaviisidest inspireeritud orkestriteos “Galánta tantsud” ning helilooja Johannes Brahmsi ulatuslik Sümfoonia nr. 3.



Kavas:

* Zoltán Kodály – Galánta tantsud

* Johannes Brahms – Sümfoonia nr. 3 F-duur op. 90



Kontsert toimus 13. mail 2017 Estonia kontserdisaalis.

Helirežissöör on Siim Mäesalu, toimetaja Johanna Mängel.