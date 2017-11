Kontserdisaalis: Saarsalu toob jazzi sümfoonia juurde

Kavas on George Gershwini, Dimitri Šostakovitši, Heiki Sarmanto, Lennart Simonssoni, Eugen Kapi, Paul Mägi ja Lembit Saarsalu muusika.

Uued arranžeeringud orkestrile tegi Andrus Rannaääre.

Paul Mägi ja Lembit Saarsalu ühine teekond džässis algas 40 aastat tagasi.

Esineti kõikidel suurtel festivalidel kunagises Nõukogude Liidus, Bulgaarias, Kuubal, Ungaris. Väikese Eesti tippmuusikud valiti korduvalt Nõukogude Liidu parimateks – Paul Mägi viiuldajana, Lembit Saarsalu tenorsaksofonistina.

Märgilise tähendusega oli Saarsalu kvarteti ja Paul Mägi esinemine Debreceni džässifestivalil 1981, mis oli üks kahest suurest sotsialismimaades toimuvast festivalist.

Eestlase osalemine džässi suurfestivalil oli esmakordne.

Paul Mägi:

“Olime üks väheseid ülesastujaid, kes täiesti tundmatud. Publik aga täiesti ehtne suure foorumi publik, juba kergelt väsinud, ära hellitatud. Aga nad sulasid, tänades meid ovatsioonidega.”

Lembit Saarsalu:

“Tuntud kriitikud ja asjatundjad, nädalalehe “Melody Maker” esindaja nende seas, tulid kiidusõnu lausuma.”

Debreceni festivali kontsertide salvestused hakkasid kõlama 18 maa ringhäälingus.

Legendaarse Willis Conoveri teadustamisel jõudis Saarsalu-Mägi ansambli salvestus Ameerika Hääle džässisaate “Jazz Hour” kaudu igasse maailmanurka, kus Ameerika Häält vähegi kuulata sai. Ka Eestisse.

Uno Naissoo kirjutas pärast kontserti Tallinnas (1979):

“Peale meisterliku pillikäsitluse iseloomustab muusikuid hingestatud musitseerimine, harva kuuldav lai dünaamiline diapasoon.”

Paul Mägi on džässi olemuse kirjeldamisel pidanud kõige olulisemaks vahetut musitseerimist, improviseerimisel tekkiva tunde erakordsust, inspiratsiooni, õnnehetke:

“Kui lähed lavale, on sinus nii suur erutus ja vaimuimpulss, et teed kõike rõõmu, hea tujuga. See inspireerib.”

Lembit Saarsalu kirjeldab džässi hinge muusikana, mõtlemisviisi ja kogumisprotsessina, kus väljastpoolt saadud impulsid ja emotsioonid tekitavad uue kvaliteedi, vaba fantaasialennu. Saarsalu: “Mainstream’is (peavoolu džäss) on kindel nivoo, mis ei luba hinnaalandust. See on sama nagu klassikaline alus, mida peab valdama. Mainstream’´i iseloomustab kindel “drive”, hea kindel minek, täpsus, mis ei rooma, vaid lendab. Džäss on üks tunnetusviis.”

Ülekanne Estonia kontserdisaalist 12. novembril kell 16.