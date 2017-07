Laulupeo kontsert jõuab Klassikaraadio kuulajateni

XII noorte laulupidu “Mina jään” on otse-eetris pühapäeval, 2. juulil kell 14. Tänavuse peo keskmes on noore põlvkonna side oma kodumaaga. Seda kajastab ka muusika, mida lauldakse ja mängitakse.

Läbi aastakümnete on noortepeole püütud leida põlvkondadevahelist sidet tugevdavat ja kuulajaid-osalejaid ühendavat ideed – nii on peod pühendatud küll ilmapuule, laiale maailmale või noorele südamele.

Tänavuse, XII noorte laulu- ja tantsupeo keskmes on noore põlvkonna side oma kodumaaga – isiklik kontakt kultuuriloo ja vanema põlvkonnaga ja ühtlasi tähtsõnad, mis koonduvad ühise mõiste alla “juured”.

Eesti – hingelt suur, mastaapidelt väike - on praegu keerulises situatsioonis olles ilmatuulte kiusata, poliitiliste vingerpusside mürada, hõberemmelga räsida ja uue ootuses küpseda. Noortepidu on sündinud ajaperioodil, kui vajame aina enam oma juurtelt tarkust ja jõudu oskamaks edasi kanda esivanemate tarkust.

XII noorte laulu- ja tantsupeol osaleja on enamjaolt vabas Eestis sündinud põlvkond, kelle jaoks maailm on lahti, kuid kelle juured jäävad loodetavasti siia.

Noored, kelle väärtushinnangud ja teod hakkavad Eesti elu kujundama alles aastate pärast, laulavad-tantsivad sel nädalalõpul pealinnas.

Laulupeo kontserdil kõlab kuldlaulude kõrval noore põlvkonna heliloojate loodu ja esmakordselt on dirigendipuldis pea paarkümmend noort koorijuhti.

Laulupeo nimi on “Mina jään” tõotamaks meid juurtpidi seotuks jäävat väärtuspõhise Eestiga.

Noorte laulupeo peadirigent on Heli Jürgenson.

Laulupeokontserdi kava:

* ‟Koit”

Muusika: Mihkel Lüdig Tekst: Friedrich Kuhlbars

* ‟Mu isamaa, mu õnn ja rõõm”

Muusika: Fredrik Pacius Tekst: Johann Voldemar Jannsen

* ‟Eesti lipp”

Muusika: Enn Võrk Tekst: Martin Lipp

* ‟Meie”

Muusika: Rasmus Puur Tekst: Anna Haava

* ‟Mets neidude vahel”

Eesti rahvaviis (Karksi) Seade: Aarne Vahuri

* ‟Päev läeb puudele punane”

Muusika: Gustav Ernesaks Tekst: rahvaluule ja Juhan Sütiste

* ‟Maailm heliseb”

Muusika: Eeva Talsi Tekst: Aapo Ilves

Kooriseade: Tõnis Kõrvits

* ‟Paradiis”

Muusika ja tekst: Mari Jürjens Kooriseade: Andres Lemba

* ‟Tormakas algus”

Muusika: Priit Raik

* ‟Maksamereliste tants” balletist ‟Kratt”

Muusika: Eduard Tubin

Puhkpilliorkestrile seadnud Peeter Saan

* ‟Koduteel”

Muusika: eesti rahvaviis, Riivo Jõgi

* ‟Laevadele”

Muusika: Ülo Krigul

* ‟Uhti-uhti”

Eesti rahvaviis Tekst: Ado Piirikivi Seade Tõnis Kõrvits

* ‟Laulu mõju”

Mart Saare seatud rahvaviis ja tekst, Riho Pätsi ja Richard Ritsingu seadeid täiendanud Annelii Traks ja Kaie Tanner

* ‟Meie laul”

Muusika: Riho Esko Maimets Tekst: Heiki Vilep

* ‟Lööb suvelaulu rohutirts”

Muusika: Piret Rips-Laul Tekst: Venda Sõelsepp

* ‟Soovide laul”

Muusika: Priit Pajusaar Tekst: Leelo Tungal Kooriseade Kadri Hunt

* ‟Poiste laul”

Muusika: Aksel Pajupuu Tekst: Kaarel Korsen

* ‟Õunalaul”

Muusika: Rein Rannap Tekst: Ott Arder

* ‟Minu juurte lugu”

Muusika: Andres Lemba Tekst: Anli Eha

* ‟Vana harjutus”

Muusika ja tekst: Olav Ehala

* ‟Isa ja poja lauluke”

Muusika: René Eespere

Tekst: Ott Arder ja René Eespere (Heldur Karmo ja rahvalike tekstide alusel)

* ‟Isamaa”

Muusika: Karl August Hermann Tekst: Carl Eduard Malm

* ‟See on see maa”

Muusika: ansambel „Metsatöll“ Tekst: Lauri Õunapuu

Seadnud Peeter Perens

* ”Vaid see on armastus”

Muusika: Olav Ehala Tekst: Enn Vetemaa

* ‟Noor kevade”

Muusika: Gustav Ernesaks Tekst: Juhan Liiv

* ‟Aga tule”

Muusika: Kadri Voorand Tekst: Liisa Lotta Tomp

* ‟Ei saa mitte vaiki olla”

Muusika: Miina Härma, Sander Pehk ja Algorütmid

Tekst: Anna Haava, Seade: Sander Pehk ja Algorütmid

* ‟Om laul”

Muusika ja tekst: Mari Kalkun Seadnud Andres Lemba

Kuus teemat eesti sümfoonilisest muusikast Seadnud Riivo Jõgi

* ‟Kodumaine viis”

Muusika: Heino Eller

* ‟Ühe rahva lugu”

Muusika: Jüri-Ruut Kangur

* ‟Buratino tegutseb jälle”

Süit noorteorkestrile Muusika: Tauno Aints

* ‟Tärkamine”

Muusika: Rasmus Puur

* Süit filmist ‟Supilinna salaselts”

Muusika: Liina Kullerkupp

* ‟Viru lauliku mõtted”

Muusika: Ester MägiTekst: Friedrich Reinhold Kreutzwald

* ‟Elu on lootus ja loomine”

Muusika: Kadri Voorand Tekst: Doris Kareva

* Laule tsüklist ‟Nostalgia”: ‟Meil aiaäärne tänavas”; ‟Kui mina alles noor veel olin”; ‟Vaikne kena kohakene”

Seadnud Veljo Tormis

Tekstid: Lydia Koidula, Märt Mohn, Martin Körber

* ‟Isamaa ilu hoieldes”

Muusika: Alo Mattiisen Tekst: Jüri Leesment

* ‟Oh laula ja hõiska”

Muusika ja tekst: Karl August Hermann

* ‟Eesti muld ja eesti süda”

Muusika: Rein Rannap Tekst: Lydia Koidula

* ‟Ta lendab mesipuu poole”

Muusika: Peep Sarapik Tekst: Juhan Liiv

* ‟Mu isamaa on minu arm”

Muusika: Gustav Ernesaks Tekst: Lydia Koidula

* ‟Õhtu ilu”

Viis: Kärt Johanson Rahvaluule Kooriseade: Pärt Uusberg

Ülekannet Tallinna Lauluväljakult vahendavad nii Klassikaraadio kui Vikerraadio.

Kohapeal toimuvat kirjeldavad Tarmo Tiisler, Margit Kilumets, Maian Kärmas, Meelis Süld, Taavi Libe, Lisete Velt ja Marge-Ly Rookäär.

Laulupeokontsert Klassikaraadios 2. juulil kell 14.