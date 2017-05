Kontserdisaalis: Kristiina Rokashevich ja Bartok

Reedel, 12. mail kell 19 on eetris otseülekanne Estonia Kontserdisaalist. Solist on telesaatest "Klassikatähed" tuntud pianist, sarmikas Kristiina Rokashevich. ERSOt juhatab Venezuela noorteorkestri dirigent Christian Vasquez.

Bela Bartóki Kolmanda Klaverikontserdi solist on värskeima “Klassikatähtede” konkursi finalist ning ERSO eripreemia laureaat pianist Kristiina Rokashevich.

Bartokiga tegeles Kristiina ka oma viimasel soolokontserdil Estonia Kontserdisaalis jaanuarikuus, mängides helilooja süiti.

Kontsert läks menukalt ja saal oli publikust tulvil.

Kristiina on viimased seitse aastat elanud Londonis, kus ta lõpetas Guildhalli muusika- ja draamakooli magistriõppe, jätkates sama õppeasutuse artistiprogrammis.

Noor pianist on edu saavutanud mitmel konkursil – 2013. aastal võitis ta Guildhalli Beethoveni ja romantilise muusika esitamise auhinna ja III preemia Euroopa Beethoveni Klaveriühingu pianistide konkursil.

2014. aastal jõudis ta Eesti Pianistide konkursi finaali.

Tähtsaimaks saavutuseks on aga esikoht Amy Brandti Rahvusvahelisel Pianistide konkursil Birminghamis aastal 2015.

Noore Venezuela viiuldaja ja dirigendi Christian Vásquezi tähelend sai hoo sisse tänu tema kodumaa unikaalsele muusikaharidussüsteemile “El Sistema”, mis on maast madalast ühiselt sümfooniaorkestris musitseerides üles kasvatanud juba mitu põlvkonda suurepäraseid muusikuid.

Heaks näiteks on Los Angelese filharmoonikute peadirigent, temperamentne Gustavo Dudamel.

Viiuldajana muusikuteed alustanud Christian Vásquez jõudis dirigeerimise juurde kümme aastat tagasi.

Praeguseks on ta juhatanud paljusid Euroopa, Aasia ja Ameerika nimekaid orkestreid, nende hulgas Londoni orkester Philharmonia, Haagi Residentie-orkester, Viini Raadio SO, Camerata Salzburg, Tokyo ja Los Angelese filharmoonikud.

2016. aasta sügisel alustas ta neljandat hooaega Stavangeri sümfooniaorkestri peadirigendina, Venezuelas juhatab ta Teresa Carreño noorteorkestrit, millega on käinud edukatel turneedel nii Euroopas kui Aasias.

Shakespeare’ Hamleti teema on Pjotr Tšaikovskit inspireerinud kirjutama nii näidendimuusikat kui ka avamäng-fantaasiat (1888).

Teose idee sündis heliloojal juba 11 aastat varem.

Avamäng on pühendatud Edvard Griegile, kellega helilooja kohtus Leipzigis teose valmimise aasta alguses, samal puhul tutvus ta ka Johannes Brahmisga.

Griegi kirjeldas suur vene romantikut kui “erakordselt sarmikat meest”.

Bela Bartoki elu lõpukouudel komponeeritud Kolmas klaverikontsert oli mõeldud helilooja teise abikaasa Ditta Pasztory-Bartoki 42. sünnipäeva üllatuskingiks.

Paraku suri Bartok 35 päeva enne oodatud sündmust. Kontserdi viimased 17 takti orkestreeris helilooja sõber Tibor Serly.

Võrreldes helilooja varasemate teostega on kolmeosalisel kontserdil kerge, õhuline, peaaegu neoklassitsistlik kõla.

Kui Bartoki kontsert sai valmis peale II Maailmasõja lõppu, siis Dmitri Šostakovitši viies sümfoonia on kirjutatud veel enne seda.

Aasta 1937. oli helilooja jaoks väga keeruline aeg. Vaatamata välisele poliitkorrektsusele – olles pühendatud Oktoobrirevolutsiooni 20. aastapäevale – leidub sümfoonias ka annus ühiskonnakriitikat.

Puškini sõnade vahendusel sümfooniasse peidetud read “barbaarsest kunstnikust” Jossif Stalinist jäid omal ajal võimul olijatel märkamata ning pärast Šostakovitši mitme teose keelustamist ja vaimset terrorit oli just viies sümfoonia see, mida saatis esiettekandest alates suur edu.

Kava:

* Pjotr Tšaikovski (1840–1893) - Avamäng-fantaasia “Hamlet”

* Béla Bartók - Klaverikontsert nr 3 E-duur (1945)

* Dmitri Šostakovitš - Sümfoonia nr 5 d-moll

Otseülekanne Estonia Kontserdisaalist. Vahendavad helirežissöör Kaspar Karner, heliinsenerid Rein Palo ja Priit Karind ning toimetaja Anne Prommik.

Vene ja ungari muusika kõlab eesti pianisti ja Venetsueela dirigendi tõlgenduses Klassikaraadio otse-eetris reede õhtul kell 19.