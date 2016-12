Kontserdisaalis. Jõuluoratoorium, pühadeaja armastatuim teos pea 300 aastat

"Jõuluoratooriumi" teksti aluseks on kirjakohad Luuka ja Matteuse evangeeliumist, millele on lisatud Piiblis kirjeldatud sündmuste üle mõtisklevat poeetilist teksti.

Kantaadid "Jauchzet, frohlocket, auf, preiset die Tage" / "Hõisates ülistage neid päevi"

"Und es waren Hirten"/" Ja seal paigus oli karjaseid väljal"

"Herrscher des Himmels, erhöre das Lallen" / "Taevane kuningas, kuule me häält"



Bachi "Jõuluoratoorium" on jõuluajal maailmas üks armastatumaid muusikateoseid, mille helilooja nimetas küll ooratooriumiks”, kuid pigem on tegemist kantaaditsükliga.



“Jõuluoratoorium” koosneb kuuest kantaadist, mille esiettekanded toimusid Leipzigis ajavahemikul 24. detsembrist 1734 kuni 6. jaanuarini 1735.

Sellesse 13-päevasesse ajaperioodi mahtusid esimene jõulupüha, teine jõulupüha, kolmas jõulupüha, Jeesuse ümberlõikamise päev (tänapäeval tuntud rohkem Jeesuse nimepäevana, mis langeb kokku 1. jaanuariga), pühapäev pärast uusaastat ja kolmekuningapäev).

Teose iga osa on mõeldud toimima iseseisva muusikalise üksusena ning jutustab eraldi osa jõululoost. Ometi võib aimata, et Bach plaanis kantaate ühtse tervikuna: "Jõuluoratooriumi" narratiiv on justkui Piiblitekstidel põhinev järjejutt, mis ka muusikaliselt keerleb ümber D-duuri.



Tähelepanuväärne on fakt, et Bachi eluajal ei olnud "Jõuluoratooriumist" tervikpartituuri ning kuut kantaati ei kantud kunagi ka ühiselt ette.



Teose esitavad Dresdeni Kreuzchor, Dresdeni Filharmooniaorkester ja solistid Ute Selbig (sopran), Anette Markert (metsosopran), Andreas Weller (tenor), Henryk Böhm (bass) Roderich Kreile juhatusel.



Kontsert toimus 13. detsembril 2015 Dresdeni Ristikirikus.



Stuudios on Tiina Kuningas.