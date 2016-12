Kontserdisaalis: pidulik aastalõpp Magnificatiga

Esinevad Suurbritanniast vokaalansambel Eboracum Baroque ja dirigent Christopher Parsons ning Eestist särav sopran Arete Teemets.

Neid saadab oma 10. sünnipäeva tähistav Corelli Barokkorkester ajastu pillidel.

Kirikuvõlvide all saab nautida kolme “Magnificati” ehk Maarja laulu, mille autorid on Antonio Vivadi, Marc-Antoine Charpentier ja Johann Sebastian Bach.

Kontserdi Tallinna Jaani kirikust vahendavad toonmeister Tanel Klesment ja toimetaja Kersti Inno.

Magnificat ehk Maarjalaul kuulub kaheksa sagedamini lauldud kristliku laulu hulka ja võib-olla on tegemist koguni kõige varasema Maarjast jutustava lauluga.

Ehkki algselt oli see tekst vanakreeka keeles nagu ka Uus Testament, tuleb pealkiri “Magnificat” laulu ladinakeelsest tekstist, mis oli hiljem sagedamini kasutusel. ‘

Tekst on pärit Luuka evangeeliumist (1:46–55).

Maarja külastab oma sugulast Eliisabeti, kes ootab Ristija Johannese last. Kui Eliisabet kuuleb Maarja tervitust, liigutab laps Eliisabeti kõhus. Seepeale õnnistab Eliisabet Maarjat ja tema last.

Maarja vastus ongi Magnificat’i sisu.

Lääne kristlikus kirikus kasutatakse Magnificat’i kõige sagedamini katoliku ja luteri õhtuteenistusel või ka anglikaani kiriku õhtupalvusena. Idakristluses lauldakse seda harilikult pühapäevasel lõunateenistusel.

Teatud protestantlikes usulahkudes on Magnificat’il roll hoopis ülistusteenistustel, näiteks loetakse neid salme traditsiooniliselt advendi ajal.

Kavas:

* Antonio Vivadi – “Magnificat”

neljale häälele, koorile, kahele oboele, keelpillidele ja continuo’le, RV 610

* Marc-Antoine Charpentier – “Magnificat”

motett kolmele häälele, kahele kõrgele instrumendile ja continuo’le, H 73

* Johann Sebastian Bach – “Magnificat”

viiele häälele, viiehäälsele koorile, orkestrile ja continuo’le, BWV 243