Täna kontserdisaalis. Viljandi kitarrifestival: Viljandi kitarrifestival: Teemu Viinikainen - Andre Maaker

Viinikainen ja Maaker said kokku aastaid tagasi Viljandi kitarrifestivalil, millega mõlemad on olnud tihedalt seotud. Kontserdil tuleb ettekandele Bill Evansi looming, mida sobib suurepäraselt seada kahele kitarrile. Ülekannet vahendavad helirežissöör Teet Kehlmann ja toimetaja Ivo Heinloo.



