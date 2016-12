EBU jõulumuusikapäev. Baieri Raadio Koor ja Müncheni Raadio Orkester

Kavas:



* Traditionaal, seade Howard Arman - O du fröhliche; Resonet in laudibus; O Tannenbaum; Adorar al Niño

* Traditionaal, Howard Arman - Two Spirituals (solistid Barbara Fleckenstein ja Andrew Lepri Meyer)

* Traditionaal, Howard Arman - Les Anges dans nos campagnes

* Giacomo Puccini, Howard Arman - Sogno d'or

* Theo Bonheur, Howard Arman - A Winter Ride

* Lee Cathy, Howard Arman - The Happiest Christmas Tree

* John Frederick Coots, Howard Arman - Santa Claus is Coming to Town

* Irving Berlin, Howard Arman - White Christmas



Salvestatud Müncheni Prinzregententheater'is 18. detsembril 2016.



Toimetaja Kersti Inno, stuudios on Marius Peterson.