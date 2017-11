Kontserdisaalis. Hingedepäeva kontsert. Rautavaara - Vigiilia

Soome helilooja Einojuhani Rautavaara "Vigilia" (1971-72) on soomekeelne koguöine jumalateenistus segakoorile ja viiele solistile.



Bütsantsi laulu ja õigeusu traditsioonide vaimus loodud teoses ei ole kasutatud instrumente, mistõttu on helilooja Einojuhani Rautavaara kasutanud inimhäält võimalikult mitmekesiselt. "Vigilias" on põimitud soololaulu, ansambleid ja koori. Kasutatud on nii klasterharmooniaid, glissando’sid, mikrointervalle kui ka sosistamist. Kandvat tooni annab teoses läbivalt kasutatud madalate meeshäälte tämbri basso profundo soolo- ja kooripartii.



Rautavaara, kelle lauljast isa oli Soome Rahvusooperi üks asutajaid, varasest loomingust on tuntuim teos "Cantus Arcticus" (1972), mida on tihti nimetatud kontserdiks lindudele koos orkestriga. Rautavaara looming on suurejooneline ja ulatuslik, ta kirjutas kaheksa sümfooniat, vokaal- ja instrumentaalmuusikat. Rautavaara rahusvaheline tuntus sai alguses 1994. aastal seitsmenda sümfooniaga "Angel of Light", mille salvestis oli nomineeritud ka Grammy auhinnale. Rautavaara kaheksas sümfoonia "Journey" oli maailmakuulsa Philadelphia sümfooniaorkestri tellimustöö. Rautavaara on kirjutanud ka kontserte klaverile, viiulile, vioolale, flöödile, orelile, kontrabassile, harfile ja klarnetile. Samuti on ta loonud hulgaliselt kammer- ja koorilaule ning oopereid. Tuntumad Rautavaara ooperid on "Kalevala", "Thomas", Vincent van Goghi elus rääkiv "Vincent" ja "Aleksis Kivi".



Kontsert on salvestatud Niguliste muuseum-kontserdisaalis täna kell 19.



Kommenteerib Marge-Ly Rookäär.