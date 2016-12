Kontserdisaalis: mängib Klaaspärlimäng Sinfonietta

Kavas:

* Wolfgang Amadeus Mozart (1756–1791) – Concertone kahele viiulile ja orkestrile C-duur KV 190 (1774)

* Franz Schubert (1797–1828) – Sümfoonia nr 5 B-duur D. 485 (1816)

* Fritz Kreisler (1875–1962) / arr Moshe Zorman (*1952) – “Viennese rhapsodic fantasietta” / “Viini rapsoodiline fantasietta” (1941–42)

Kontserdi Estonia kontserdisaalist vahendavad kuulajateni toonmeister Aili Jõeleht ja toimetaja Tiina Kuningas.

Itamar Zorman on sündinud1985. aastal Tel Avivis. Viiulimänguga alustas ta 6-aastaselt Iisraeli konservatooriumis. Õpingud jätkusid Jeruusalemma Muusika- ja Tantsuakadeemias ja Juilliardi koolis, artistidiplomi sai ta 2010. aastal Manhattani Muusikakoolis ja 2012. aastal Juilliardi koolis. .

Talle on omistatud Avery Fisheri karjääristipendium ja Borletti-Buitoni fondi preemia ning 2011. aastal jagas ta esikohta rahvusvahelisel Tšaikovski-nimelisel konkursil.

Aasta varem pälvis ta aga esikoha Freiburgi rahvusvahelisel viiulikonkursil ja Juilliard Bergi kontserdikonkursil.

Solistina on Itamar Zorman mänginud orkestrite ees, nagu Ameerika Sümfooniaorkester Carnegie Hallis, Het Gelders Orkest Amsterdami Concertgebouw’s, Tōkyō Sümfooniaorkester Jaapani Suntory Hallis, Jeruusalemma ja Haifa sümfooniaorkestrid, Iisraeli, Baden-Badeni ja Peterburi Filharmoonikud, Poola Raadio Kammerorkester ja Vene Riiklik Sümfooniaorkester Novaja Rossija.

Novembris 2014 tegi ta Itaalia-debüüdi ja jaanuaris 2015 Korea-debüüdi

Tema esimene sooloplaat “Portrait” (“Portree”) Messiaeni, Schuberti, Chaussoni, Hindemithi ja Brahmsi teostega ilmus 2014. aasta augustis Euroopas ja 2015. aasta veebruaris Ameerikas (Edition Günter Hänssler).

Kammermuusikuna on Itamar Zorman üles astunud näiteks Lincoln Centeris ja Kennedy Centeris. Ta on Iisraeli Kammerprojekti asutajaliige ning kuulub Lysander Klaveritriosse, mille koosseisus võitis ta 2012. aastal Kontsertartistide Gildi konkursi, 2011. aastal grand prix Colemani kammermuusika konkursil ja esimese preemia Arriaga konkursil ning 2010. aastal pronksmedali Fischoff Rahvuslikul kammermuusika konkursil.

Itamar Zorman on Ameerika-Iisraeli Kultuurifondi stipendiaat. Ta on osalenud paljudes meistriklassides üle maailma, juhendajateks Itzhak Perlman, Pinchas Zuckerman, Shlomo Mintz, Ida Haendel jt.

Zorman mängib Yehuda Zisapeli kollektsiooni kuuluva Guarneri Del Jesù pilliga aastast 1734.

“Orkester pole minu jaoks staatiline vorm, vaid muusikutest koosnev elav ühendus, mille liikmed üksteist omavahel täiendavad ja mõjutavad.”

Andres Mustonen, Klaaspärlimäng Sinfonietta kunstiline juht ja peadirigent



Klaaspärlimäng Sinfonietta hooajad on olnud silmapaistvad eesti orkestrimuusika ajaloos tähelepanuväärsete sündmuste poolest, eriliste maiuspaladena nimetagem kontserte esimese eesti orkestrina maailma mainekamatel lavadel: Kaunite Kunstide Palee (Bozar) Henry Le Boeufi saal Brüsselis ja Concertgebouw’ suur saal Amsterdamis, kuid esinetud on ka Kölni Filharmoonia ja Peterburi Filharmoonia suurtes saalides.

Klaaspärlimäng Sinfonietta on käinud kontserdireisidel Šveitsis, Austrias, Itaalias, Saksamaal, Soomes, Kreekas, Brasiilias, Tšiilis, Argentinas, Uruguays ja Peruus ning osalenud rahvusvahelistel festivalidel, nagu Ars Musica Brüsselis, Festival Pianistico Internazionale di Brescia e Bergamo, Mittelfest, En Attendant Rossini ja Emilia Romagna Itaalias, Oleg Kaganile pühendatud muusikapidustustel Musikfest Kreuth am Tegernsee Saksamaal, Ülestõusmispühade festival Peterburis, Iitti muusikapäevad Soomes, festival Artissimo! Lätis ja Klaipėda Muusikaline Kevad Leedus.

Kodumaal on Klaaspärlimäng Sinfonietta iga-aastane külaline Bachi-nimelisel uusaastafestivalil, Suure-Jaani muusikapäevadel ja Tallinna rahvusvahelisel orelifestivalil ning loomulikult festivalidel MustonenFest Tallinnas ja Klaaspärlimäng Tartus. Mängitud on ka Haapsalu muusikapäevadel, Mustjala muusikafestivalil, Kuressaare kammermuusika päevadel, Seitsme linna muusikafestivalil ja David Oistrahhi festivalil, kui nimetada vaid väärikamaid.