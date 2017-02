Kontserdisaalis: ERSO ja Eltsi alternatiivne energia

Ameerika noorema generatsiooni silmapaistva helilooja Mason Batesi muusika kõrval on ERSO kontserdi kavas hiljuti 70. sünnipäeva tähistanud John Adams.

Esiettekandes kõlab helilooja Marianna Liiki uudisteos.

Helilooja Marianna Liik otsis oma esimeses ERSOle kirjutatud teoses elektroonilise ja akustilise heli muutuvate parameetrite ja võnkumiste kaudu kõlavälju, luues reljeefseid kõlamaastike.

Tugevate minimalismi juurtega ameeriklase John Adamsi orkestriteose “City Noir” tõukeks on aga ajaloolase Kevin Starri uurimused 1940. aastate lõpu ja 1950. alguse urbanistlikust Californiast.

Helilooja ise on teost iseloomustanud kui džässisugemetega sümfoonilist muusikat.

Oma generatsiooni ühe silmapaistvama Ameerika helilooja Mason Batesi teos “Alternative Energy” on nn “energiasümfoonia”, mille neli osa kujutavad rännakut läbi sajandite, alates 19. sajandi kesklääne miljööst kuni tuleviku Islandi vihmametsani.

Kava:

* Marianna Liik (1992) – “Motion in Oscillating Fields” orkestrile ja elektroonikale (esiettekanne)

* Mason Bates (1977) – “Alternative Energy” orkestrile ja elektroonikale

* John Adams (1947) – “City Noir”

Dirigent Olari Elts ütleb, et seekordsel ERSO kontserdil saab kuulda ja näha, millises suunas liigub 21. sajandi orkester ja kogu orkestrimuusika.

Eltsi sõnul on orkester selline organism, mis on võrdlemisi pika aja jooksul välja kujunenud õhtumaade kultuuri üheks omapärasemaks vormiks ning millega on kaasas käinud ka kerge evolutsioon.

Vanasti toimus orkestri avardumine just läbi pillide arengu, misjärel suurenesid ka orkestrid ja kontserdisaalid, nüüd suurenevad aga mänguvõimalused ning õige tähtsam muutus on Eltsi arvates see, et orkestri muusikute valmisolek ja avatud meel on suurem kui kunagi varem.

ERSO ees teeb sel õhtul debüüdi tšellomängu taustaga muusik DJ Sander Mölder, kelle jaoks on sümfoonilise ja akadeemilise muusika ning klubiatmosfääri vahele jääv maailm kõige inspireerivam.

Tema eestvedamisel jätkub kontserdiõhtu teater NO99s üritustesarjaga TIKS, kus omavahel püütakse põnevalt põimida klassikalist ja elektroonilist ning tantsumuusikat.

Ülekanne Estonia kontserdisaalist laupäeval, 25. veebruaril kell 19.

Kontserdi helirežissöör on Aili Jõeleht, toimetaja Johanna Mängel.