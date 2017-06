Kontserdisaalis. ERSO hooaeg

Reedene kontsertõhtu on Klassikaraadios olnud ikka ERSO päralt ning suvel on eetris läbilõige Eesti esindusorkestri värvikast hooajast. Seekord kuulame nii imetlust kui ka imestust tekitanud kontserti, kus ERSO mängis barokki. Plokkflöödisolist oli Stefan Temmingh.

Orkestri ees soleeris noorema põlvkonna plokkflöödisolist Stefan Temmingh, kas astus kontserdil üles ka dirigendina. Kavas oli muusika, mis on küitnud teda juba lapsest saati - Bach, Vivaldi ja Telemann.

Temminghi erakordse instrumendivaliku teeb harukordseks asjaolu, et tema lapsepõlv möödus Lõuna-Aafrika Vabariigis, Kaplinnas, kus barokkorkestrist ja plokkflöötidest võis vaid und näha. Kõigest sellest räägime lähemalt intervjuus, mis on eetris kontserdi vaheajal.



Kavas:

I: kaasaegsed instrumendid



* Georg Philipp Telemann - Kontsert altplokkflöödile, keelpillidele ja basso continuole C-duur, TWV 51: C1

Solist: Stefan Temmingh (altplokkflööt)

* Antonio Vivaldi - Kontsert neljale viiulile, tšellole ja orkestrile h-moll, RV 580

Solistid: Marge Uus (viiul), Danae Taamal (viiul), Miina Laanesaar (viiul), Maaren Vihermäe (viiul), Levi-Danel Mägila (tšello)

* Johann Sebastian Bach “Brandenburgi kontsert” nr 3 G-duur, BWV 1048



II: barokkinstrumendid



* Georg Philipp Telemann - Kontsert altplokkflöödile, fagotile, keelpillidele ja basso continuole F-duur, TWV 52: F1

Solistid: Stefan Temmingh (altplokkflööt), Peeter Sarapuu (barokkfagott)

* Johann Sebastian Bach - “Brandenburgi kontsert” nr 2 F-duur, BWV 1047

Solistid: Stefan Temmingh (altplokkflööt), Aleksander Hännikäinen (barokkoboe), Indrek Vau (barokktrompet), Kaido Välja (barokkviiul)

* Antonio Vivaldi - Kontsert sopranplokkflöödile, keelpillidele ja basso continuole G-duur, RV 443

Solist: Stefan Temmingh (sopranplokkflööt)



Kontsert toimus Estonia kontserdisaalis 10. märtsil 2017 ning seda vahendab Miina Pärn.