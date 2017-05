Placido Domingo tähistab poolt sajandit lavakarjääri

Piduliku galakontserdi kavas on osad Verdi ooperitest “Nabucco”, “Maskiball”, “Traviata” ja “Simon Boccanegra”.

Viini Riigiooperi koori ja orkestri ees on kuulus Marco Armiliato.

19. mail aastal 1967 debüteeris Placido Domingo Viini Riigiooperi laval Giuseppe Verdi ooperis “Don Carlo” tenorina.

Täpselt pool sajandit hiljem laulab ta samal laval kolme baritonirolli ühe õhtu jooksul.

Placido Domingo on kokku esinenud 147 ooperirollis – seda on rohkem, kui ühelgi teisel tenoril maailmas, ja rollinimistu täieneb jätkuvalt.

Praegu on Placido Domingo 76-aastane. Viimased kaheksa aastat on tema lauljakarjäär jätkunud baritonirollidega.

Aastal 2009 lisandus Domingo rollinimistusse Simon Boccanegra. Verdi ooperi nimirolli esitas ta menukalt nii La Scalas kui Covent Gardenis, samuti METis, Madriidis ja Berliinis.

Märtsis 2013 debüteeris Domingo METi laval Alfredo isa Giorgio Germontina ühes maailma populaarseimas ooperis “Traviata”.

Verdi “Maskiballi” on ta neljal korral salvestanud tenorina, nüüd esineb suur laulja Krahvina baritonirollis.

Domingo on plaadile salvestanud üle 100 ooperi.

Kava:

* Giuseppe Verdi – avamäng ooperile “Nabucco”

* Giuseppe Verdi – II vaatus ooperist “Traviata”

Solistid:

Giorgio Germont – Plácido Domingo

Violetta Valéry – Sonya Yoncheva

Annina – Rosie Aldridge

Alfredo Germont – Dmitri Korchak

----- Vaheaeg -----

* Giuseppe Verdi – III vaatus ooperist “Maskiball”

Solistid:

Krahv René Ankarström – Plácido Domingo

Gustav III – Ramón Vargas

Amelia – Ana María Martínez

Oscar – Maria Nazarova

Krahv Horn – Alexandru Moisiuc

Krahv Ribbing – Dan Paul Dumitrescu

----- Vaheaeg -----

* Giuseppe Verdi – III vaatus ooperist “Simon Boccanegra”

Solistid:

Simon Boccanegra – Plácido Domingo

Jacopo Fiesco – Kwangchul Youn

Paolo Albiani – Marco Caria

Gabriele Adorno – Ramón Vargas

Maria Boccanegra – Ana María Martínez

Esinevad Viini Riigiooperi koor ja orkester, dirigent on Marco Armiliato.

Otseülekanne Viinist. Vahendab Anne Prommik.

Viini Riigiooperi koduleht:

https://www.wiener-staatsoper.at/en/season-tickets/detail/event/962566641-galakonzert-ks-placido-domingo/