Kontserdisaalis: Eesti Kontserdi uusaastakontsert

Pühapäeval, 1. jaanuaril kell 18 on otse-eetris Eesti Kontserdi ja Hennessy korraldatud uusaastakontsert. ERSO ees on sedapuhku dirigent Risto Joost, solistideks Kalle ja Kristjan Randalu. Kõlab muusikat Dvořákist Straussini.

Uus aasta algab traditsioonilise Eesti Kontserdi ja Hennessy uusaastakontserdiga.

Eesti Riiklikku Sümfooniaorkestri ette astub dirigent Risto Joost ning solistideks on isa ja poeg – Kalle Randalu ja Kristjan Randalu.

Pidulikul kontsertõhtul kõlab muusikat Dvořákist Straussini ning kava krooniks on Camille Saint-Saёnsi “Loomade karneval”, mille ettekannet ilmestavad Vladislav Koržetsi vahetekstid.

Kui Antonín Dvořáki kontsert-avamängude triloogiasse kuuluv “Karnevali-avamäng” on kuulsusrikast staatust nautinud juba selle loomisest alates, siis Camille Saint-Saёns keeraks ilmselt hauas teist külge, kui teaks, et naljana sepitsetud “Loomade karneval”, mille avaldamise ta oma eluajal rangelt keelas, on kujunenud tema populaarseimaks teoseks.

Leonard Bernstein on selle fenomeni analüüsides seda tabavalt nimetanud “zooloogiliseks fantaasiaks”, mille humoorikas ja kirev heliportreede kogum on vürtsitatud muusikaliste tsitaatidega nii enda kui ka teiste heliloojate loomingust.

Kontserdi teine pool on pühendatud Straussidele.

Richard Straussi sümfooniline poeem “Don Juan” seikleb romantilise kangelase radadel ning uusaastakontsert lõppeb muidugi valsitaktis.

Johann Strauss juunior kirjutas oma esimese valsi juba 6-aastaselt ning hiljem pani ta oma muusika järgi tantsima terve Euroopa.

Aasta esimesel päeval loodetavasti ka terve Estonia kontserdisaali!

Kava:

* Dvorak - Carnival Overture 2,P/2,Ci/2/2 4/2/3/1 1/x/1/0

* Saint-Saens - Süit "Loomade karneval"

* Richard Strauss - Sümfooniline poeem „Don Juan“

* Johann Strauss - Wein, Weib und Gesang Op. 333

* Johann Strauss - Unter Donner und Blitz

* Johann Strauss - An der schönen blauen Donau op. 314

* Johann Strauss - Aufs Korn! op. 478



Estonia kontserdisaalist vahendavad toimuvat Miina Pärn ja Lisete Velt. Helirežissöör on Teet Kehlmann.