Kontserdisaalis. Rasmus Puuri talvine muusika

Rasmus Puuri "Talvekantaat" on kirjutatud Rahvusooper Estonia poistekoorile ja noorteorkestrile Reaalmažoor, teose kirjutamise ettepaneku tegi noorele heliloojale koorijuht Hirvo Surva. 14-osalises teoses on kasutatud eesti luuletajate Leelo Tungla, Kersti Merilaasi, Hando Runneli, Ernst Enno, Juhan Liivi jt tekste.

Rasmus Puur on ise samuti Rahvusooper Estonia poistekoori kasvandik ja pikaaegne laulja, koori vilistlasena leiab Puur, et teosega on tal võimalus sellelt imeliselt kollektiivilt saadu eest midagi tagasi anda. "Ja mis oleks selleks sobivam aeg kui jõulud - andmise ja kinkimise aeg," ütleb Puur.



Kontsert on salvestatud Estonia kontserdisaalis 21. detsembril 2016, helirežissöör Ats Treimaa, toimetaja Marge-Ly Rookäär.