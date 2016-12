EBU jõulumuusikapäev. Katalaani jõululaule

Francesc Civil i Catellví (1895-1990) kantaat "Meie jõulud" segakoorile ja orkestrile on loodud katalaani jõululaulude teemal.



Teose osad:

1. La Mare de Déu quan era xiqueta - Kui Maarja oli laps

2. Bella companyia - Kaunis seltskond

3. Josep i Maria - Joosep ja Maarja

4. Les dotze van tocant - Kesköö kõla

5. El desembre congelat - Jäätunud detsember

6. El cant dels ocells - Lindude laul

7. Esta nit és nit de vetlla - Täna on valvamise öö

8. Els pastorets - Karjased

9. El rabadà jovenet - Noor karjane

10. Allà sota una penya - Kalju all

11. El tunc que tan tunc - Mingem Petlemma

12. El Noi de la Mare - Püha ema poeg

13. Cobles en alabança de Jesús en el pessebre - Jeesus hällis



Salvestatud Girona kultuurikeskuse auditooriumis 18. detsembril 2016.



Toimetaja Anne Prommik, stuudios on Marius Peterson.