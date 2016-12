EBU jõulumuusikapäev. Barokist traditsiooniliste Uus-Prantsusmaa jõululauludeni

* Gregooriuse laul - Hodie Christus natus est

* Trad, arr Georges Aubanel (1896-1978) - Kaks laulu tsüklist "Gerbe de Noël"

* Trad, arr C. Rineharts, M. Rineharts - Guillo, prends ton tambourin

* Marc-Antoine Charpentier (1643-1704), arr Alexa Raine-Wright (s 1989) - Joseph est bien marié

* Louis-Claude Daquin (1694-1772) - Allons bergers, allons tous; Noël suisse, from 'Douze Noëls pour orgue'

* Marc-Antoine Charpentier (1643-1704), Jean-François Dandrieu (~1682-1738), arr Alexa Raine-Wright (s 1989) - Où s’en vont ces gays bergers

* Jean-Philippe Rameau (1683-1764), arr Joseph Noyon (1888-1962) - La Nuit

* Franz Xaver Gruber (1787-1863), arr Ton Koopman (s 1944), Flûte Alors! - Sainte Nuit

* Arcangelo Corelli (1653-1713), arr Vincent Lauzer (s 1988) - Concerto grosso in G minor, op. 6/8 ('Fatto per la Notte di natale')

* Anonymous - Magnificat in D

* Trad, arr Flûte Alors!, Jill Gallina - Noël Huron

* Michael Praetorius (1571-1621), arr David Shand - Dans une étable obscure

* Trad, arr Howard Cable (1920-2016) - D'où viens-tu bergère

* trad, arr G. Patenaude (s 1947) - Un flambeau, Jeanette, Isabelle

* Johann Pachelbel (1653-1706) - Kaks koraaliprelüüdi "Vom Himmel hoch, da komm'ich her"



Salvestatud Montreali La Visitation-du-Sault-au Rćollet' kirikus 18. detsembril 2016.



Toimetaja Liina Vainumetsa, stuudios on Marius Peterson.