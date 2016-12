EBU jõulumuusikapäev. Keldi traditsioonidest inspireeritud iiri jõululaulud

Kava:



* Traditsionaal (arr. Michael McGlynn) - Jerusalem

* Anonymous - Gaudete (teosest "Piae Cantiones")

* Anonymous (arr. Sebastian Adams) - Adam lay ybounden

* (Arr. Douglas E. Wagner):

On With the Snow, a medley

Sleigh Ride (Leroy Anderson / Mitchell Parish)

Winter Wonderland (Felix Bernard / Richard B. Smith)

Let it Snow (Jule Styne / Sammy Cahn)

* James L. Pierpoint (arr. David Mooney) - Jingle Bells

* Elaine Agnew - A Child Within; Curoo Curoo; Christmas Day

* Traditsionaal (arr. David Mooney) - Don Oíche Úd i mBeithil (See öö Petlemmas)

* Philip Martin - Pilgrims in Mexico

* Max Reger (arr. Niall Kinsella) - Mary's Cradle Song

* Philip Martin - Torches

* John Gibson- Codhladh Sámh (Maga hästi)

* Franz Xaver Gruber/ Josef Mohr (arr. Ruth Elaine Schram) - Silent Night (Püha öö)

* (arr. Jay Althouse):

Sing Joy, a medley of carols

Joy to the World (Traditional / Isaac Watts)

O Come, All Ye Faithful (John F. Wade / Frederick Oakeley)



Salvestatud Dublini St. Anne'i kirikus 18. detsembril 2016.



Stuudios on Miina Pärn.