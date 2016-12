EBU jõulumuusikapäev. Riia

Kavas:



* James L. Pierpoint - Jingle Bells (arr. Andrei Pushkarev)

* Andris Vecumnieks - Valss

* Janis Lusens - Neti, neti...

* Rihards Dubra - Les Passions de l'automne

* Alfred Schnittke - Stille Nacht (arr. Trio Art-i-Shock)

* Astor Piazzolla - "Talv" tsüklist "Neli aastaaega Buenos Aireses" (arr. Andrei Pushkarev)

* Jule Styne - Let it Snow! Let it Snow! Let it Snow! (arr. Andrei Pushkarev)



EBU traditsiooniline jõulumuusika päev on rahvusraadiote üks oodatuimaid ühisettevõtmisi, kus Euroopa eri paigus toimuvad kontserdid jõuavad enam kui kümne miljoni kuulajani üle terve maailma.



Kontsert toimus 18. detsembril Riias, Läti Raadio 1. stuudios.

Toimetaja Johanna Mängel, stuudios on Marius Peterson.