EBU jõulumuusikapäev. Eesti Rahvusmeeskoori jõulukontsert

Eesti Rahvusmeeskoorile lisaks on laval Celia Roose (vokaal, torupill), Tuule Kann (vokaal, kannel), Robert Jürjendal (kitarr, elektroonika) ja Ka Bo Chan (kontratenor). Kaastegev on puhkpilliansambel: Kristi Volmer, Reet Käärik, Aleksander Hännikäinen (oboe), Kristjan Kungla, Kadri-Ann Nuut (fagott), Chris Sommer, Samuel Jalakas (trompet), Johannes Kiik, Ivar Kiiv, Guido Kongas (tromboon).



Kontserdi avanumber on uudisteos Tõnu Kõrvitsalt "Laulud Dolorese lauluvihikust".



Kohas kus on Tõnu Kõrvitsa maamaja, asub küla servas üks mahajäetud maja. Majal on küll omanik, aga see seisab ja laguneb juba peaaegu 40 aastat. Kunagi aga elas seal Dolores, kes olevat rääkinud lindudega ja teadis palju taimedest. Dolores oskas ka pilli mängida - vana, täiesti lagunenud harmoonium on seal siiamaani alles. Helilooja leidis selles vanas majas kolades kolihunniku alt mitmeid raamatuid ja noote, ka Dolorese käsitsi kirjutatud lauluraamatu - ilusa ja selge käekirjaga kirja pandud kogumik, kus oli palju rahvalikke viise ning vanu Põhja-Eesti rahvalaule.

Seitsmeosalise tsükli aluseks on Dolorese lauluvihikust leitud vanad tekstid ja rahvaviiside töötlused.



Toivo Tulevi "O Oriens” on saanud oma pealkirja ühelt neist seitsmest ootusest tulvil tekstist, mida tuntakse O-antifoonide nime all. Tegemist on Magnificati antifoonidest koosneva tsükliga, kõiki seitset antifooniteksti lauldakse vespritel alates 17. detsembrist kuni jõululaupäevani. Tulevi tsüklis on need kasutatud tervikuna, mõnest kõlavad aga vaid üksikud lausekatked.



EBU (European Broadcasting Union) traditsioonilise jõulumuusika päev on rahvusraadiote üks oodatuimaid ühisettevõtmisi, kus Euroopa eri paigus toimuvad kontserdid jõuavad enam kui kümne miljoni kuulajani üle terve maailma. Eesti Rahvusmeeskoori jõulukontsert esindas tänavu Eestit.



Salvestatud Tallinna Metodisti kirikus 18. detsembril 2016.



Helirežissöör Tanel Klesment, toimetaja Marge-Ly Rookäär.