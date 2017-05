Kooskõla. François-Joseph Gossec "Le triomphe de la République" (1794)

François-Joseph Gossec oli heliloojatest üks Prantsuse revolutsiooni tulisemaid eestkõnelejaid. "Le triomphe de la République" on ühevaatuseline ooper-divertisment, propagandistlik teos, milles 18. sajandi Prantsuse ooperi aristokraatlikud konventsioonid on kõrvale tõugatud ja aariad asendatud revolutsiooniliste lauludega. Proletariaadi diktatuuri ülistava ja väga sõjakas meeleolus lavateose libreto kirjutas Marie-Joseph Chénier. Esitab Šveitsi Itaalia barokkorkester I Barocchisti Diego Fasolise juhatusel ja Coro Calicantus. Stuudios on Ivo Heinloo.