Kooskõla. Alfredo Casella " Sümfoonia nr 1 h-moll

Alfredo Casella " Sümfoonia nr. 1 h-moll. Helilooja, pianist ja dirigent Alfredo Casella (1883-1947) oli oma eluajal itaalia muusikaelu üks silmapaistvamaid kujundajaid. Just tema algatusel asutati uue muusika ühing Societa Italiana di Musica Moderna ning püüti murda itaalia muusikapubliku traditsiooniline ükskõiksus mitte-lavamuusika vastu. Helilooja loomingunimistusse kuuluvad arvukate orkestri- ja lavateoste kõrval ka kolm sümfooniat. Sümfoonia nr. 1 on kirjutatud 1906. aastal. Teose esitab Orchestra Sinfonica di Roma dirigent Francesco la Vecchia juhatusel. Stuudios on Johanna Mängel.