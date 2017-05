Kooskõla. Jean Sibelius Sümfoonia nr 2 D-duur

Jean Sibelius Sümfoonia nr 2 D-duur

1902. aastal kirjutatud Teine sümfoonia on kirjutatud vaid mõni aeg pärast "Finlandia" edukat esiettekannet. Jean Sibelius on oma Itaalias valminud teost nimetanud "hingepuistamiseks". Teos kõlab Praha Raadio Sümfooniaorkestri ja tromboonimängijast dirigendi Christian Lindbergi dirigeerimisel. Stuudios on Miina Pärn.