Kooskõla. Amy Beach - Sümfoonia e-moll "Gaelic"

Amy Marcy Cheney Beach (1867-1944) oli esimene suurt tunnustust pävinud ameerika naishelilooja. Tema ainus sümfoonia e-moll op. 32 kannab iiripärast pealkirja "Gaelic" ("Gaeli"). Esineb Detroiti sümfooniaorkester dirigent Neeme Järvi juhatusel. Amy Beachi iiri teemadel põhinev "Gaeli" sümfoonia on kirjutatud aastail 1894-1896 ning selle muusikaline materjal on inspireeritud vanadest iiri meloodiatest. Tegemist on esimese ameerika naishelilooja kirjutatud ja avaldatud sümfooniaga. Stuudios on Johanna Mängel.