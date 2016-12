Kooskõla. Georg Friedrich Haas "Dark Dreams"

Austria helilooja ja spektraalmuusika elava klassiku Georg Friedrich Haasi "Dark Dreams" köidab kuulaja tähelepanu erakordselt tundliku kõlakäsitluse ja kõlade järkjärgulise muutumisega. Teos on valminud Berliini Filharmoonikute ja Carnegie Halli ühistellimusel ning seda on võrreldud põnevusfilmi soundtrack"iga. Esineb Eesti Riiklik Sümfooniaorkester dirigent Michael Wendebergi juhatusel. Ettekanne on salvestatud 21. oktoobril 2016 Estonia kontserdisaalis rahvusvahelisel nüüdismuusikafestivalil AFEKT. Stuudios on Johanna Mängel.