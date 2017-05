Kooskõla. Duke Ellington - Süit balletist "Jõgi"

Duke Ellington - Süit balletist "Jõgi"

Duke Ellington - Süit balletist "Jõgi" ("The River"), 1970 - orkestreerinud Ron Collier. Oma autobiograafias kirjeldab Ellington jõe kujuteldavat teekonda, mis algab lustakates kärestikes, kulgeb läbi järve ning lõpeb keerises. "See on kogemus, mille ohtude hindamiseks peate end ise sellesse üleni sisse kastma", ütleb ta. Esitab Detroidi Sümfooniaorkester dirigent Neeme Järvi juhatusel (salvestus aastast 1993). Saatejuht on Kadri Toomeste.