Kooskõla. Takashi Yoshimatsu " Sümfoonia nr. 6 "Linnud ja inglid" ("Birds and Angels") op. 113

Takashi Yoshimatsu " Sümfoonia nr. 6 "Linnud ja inglid" ("Birds and Angels") op. 113

Jaapani nüüdishelilooja Takashi Yoshimatsu on sündinud 1953. aastal Tokyos. Ta on olnud pigem iseõppija nagu ka tema kaasmaalane ja üks tänapäeva silmapaistvamaid heliloojaid Toru Takemitsu. Yoshimatsu tee muusikani algas võrdlemisi hilja. Pärast õpinguid Keio Ülikooli tehnoloogia osakonnas mängis ta noorukina mitmetes jazzi ja progeroki bändides enne kui 1970. aastate lõpul kontserdimuusika kirjutamiseni jõudis. Yoshimatsu helikeeles on erinevaid mõjutusi Ameerika jazz- ja rokkmuusikast, kodumaa Jaapani kultuuriloost ja mütoloogiast ning elemente nii Aafrika traditsioonidest kui Euroopa klassikalisest muusikast. Sümfoonia nr. 6 alapealkirjaga "Linnud ja inglid" valmis heliloojal 2014. aastal ning tegemist on siiani tema viimase sümfooniaga. Teose esitab Izumi Sinfonietta Osaka, dirigent on Iimori Norichika. Stuudios on Johanna Mängel.