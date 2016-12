Kooskõla. Pärt Uusberg "...ka üleval on külm..."

Pärt Uusberg "...ka üleval on külm..."

Vaikus ise on niivõrd täiuslik, ilus ja rahu pakkuv, et iga sellele lisatud heli peaks olema põhjendatud, lõpuni läbitunnetatud. Igasse helisse peaks suhtuma kui elusorganismi " aukartuse ja armastusega," ütleb Pärt Uusberg. Indrek Hirve ja Rabindranath Tagore tekstile loodud teos sai esiettekande 2014. aastal Pärt Uusbergi autorikontserdil. Pastelsetes toonides teos viib kuulaja omalaadsesse kõlailma, milles helilooja vaatab tõtt vaikusega. Esitavad Marten Altrov (bassklarnet), Joosep Ahun (vioola), Johanna Randvere (tšello), Kadri Kukk (kontrabass), löökpilliansambel koosseisus Maarja Nuut, Vambola Krigul, Madis Metsamart ja Csaba Zoltan Marjan ning projektkammerkoor, solist Sirlen Rekkor. Dirigeerib Kaspar Mänd. Salvestus on tehtud 20. mail 2014 Niguliste muuseum-kontserdisaalis, helirežissöör Tanel Klesment. Teost tutvustab Miina Pärn.