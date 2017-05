Kooskõla. Anton Bruckner " Sümfoonia nr. 4 Es-duur "Romantiline"

Tegemist on ühe enimmängitud Bruckneri sümfooniaga, mille valmimisaeg on küll 1874, kuid mida helilooja täiustas aastani 1888. Esitab Philharmonia Orchestra, dirigent Christoph von Dohnanyi. Salvestatud 2012. Saatejuht on Marge-Ly Rookäär.