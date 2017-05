Kooskõla. Eduard Tubin "Kratt"

Eduard Tubina "Kratt" on esimene eesti ballett ja ühtlasi helilooja esimene töö muusikateatrile. Eesti Raadio arhiiviriiulilt kõlab 1962. aasta salvestis, millel balletti 1. vaatuse muusikat mängib Eesti Raadio Sümfooniaorkester dirigent Erich Kõlari juhatusel. Eduard Tubin on öelnud: ""Kratt" on rajatud täielikult rahvamuusikale, mis on meil peaaegu ammendamatu varasalv." Eduard Tubina "Kratt" esietendus helilooja enda dirigeerimisel 1943. aastal Vanemuise teatris, koreograaf-lavastaja oli Ida Urbel. Aasta hiljem mängiti balletti esimest korda Estonia teatris Rahel Olbrei viimase tööna. "Kratt" sai Estonia laval olla vaid mõned korrad, sest 1944. aasta 9. märtsi õhtul alanud Nõukogude õhurünnakus sai teater täistabamuse. Stuudios on Johanna Mängel.