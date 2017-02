Kooskõla. Jean Sibelius " Viiulikontsert

Noorena põhjalikult viiulimänguga tegelenud Sibeliuse Viiulikontsert on helilooja ainus instrumentaalkontsert. Teos pälvis esiettekande järel kriitilist vastukaja, tänaseks on see aga üks enimhinnatud suurteos kontserdisaalides. Teose esitavad Triin Ruubel (viiul) ja ERSO, dirigeerib Neeme Järvi. Stuudios on Marge-Ly Rookäär.