Kooskõla. Peteris Vasks " "Kohalolek" tšellole ja keelpilliorkestrile

Peteris Vasks " "Kohalolek" tšellole ja keelpilliorkestrile

Tänase tšellomaailma täht Sol Gabetta soovis juba ammu, et Läti helilooja Peteris Vasks kirjutaks talle kontserdi. Tema soov täitus 2012. aastal, mil koos Amsterdam Sinfonietta ning dirigent Candida Thompsoni juhatusel sai esiettekande Peteris Vaskis Tšellokontserti nr. 2 "Kohalolek", mis on pühendatud Sol Gabettale. Teose teeb veelgi erilisemaks asjaolu, et Argentiina päritolu tšellist ei mängi siin mitte ainult tšellot, vaid kolmandas osas kuuleme teda ka laulmas Stuudios on Miina Pärn.