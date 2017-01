Kooskõla. Kaasaja koorimuusika enimesitatud teos, Jenkinsi Rahumissa.

Ilmselt kuulajaile kergesti haaratav ning värvikas helikeel koosmõjus sügavate tekstidega, on ka põhjuseks, miks Karl Jenkinsi Rahumissa "Relvastatud mees" on üks enimesitatud kaasaegseid kooriteoseid. Alates esiettekandest Londonis aastal 2000, on rahusõnum kõlanud üle 800 korra ja enam kui 20-s riigis. Kõlab Karl Jenkinsi suurteose Rahumissa "Relvastatud mees" ("The Armed Men") esiettekande salvestuse Eestis. Esitavad Pärnu Linnaorkester, Pärnu Kammerkoor, Pärnu Noortekoor ja segakoor Endla; solistid Helen Lokuta (sopran) ja Elisabeth Tiits, dirigeerib Jüri Alperten. Salvestatud VIII Pärnu Rahvusvahelise Koorifestivali avaõhtul Pärnu Kontserdimajas 20. mail 2010. Stuudios on Marge-Ly Rookäär.