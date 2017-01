Kooskõla. Frederick Delius "Põhjamaa visandid"

Inglise helilooja Frederick Delius (1862-1934) sündis Põhja-Inglismaal Bradfordis, Yorkshire's, kuid lahkus sealt noore mehena ning elas aastaid Ameerikas, Saksamaal ja pikemalt Prantsusmaal. Tsükkel "North country sketches" ehk "Põhjamaa visandid" on Deliuse loomingus üks väheseid teoseid, mis inspireeritud Inglise maakohast ja loodusest. Kodumaa loodusest inspireeritud teos valmis aastatel 1913-1914. Selles avaldub helilooja meisterlik keelpillide kasutus rikkalikus orkestri värvipaletis. Teose neli osa on otsekui meeleolupildid helilooja sünnikohas Yorkshire's vahelduvatest ajastaaegadest. Osad kannavad pealkirju "Sügis " tuuli vuhiseb puudes", "Talvemaastik", "Tants" ja "Kevadmarss". Esineb Bournemouthi Sümfooniaorkester dirigent Richard Hickoxi juhatusel. Stuudios on Johanna Mängel.