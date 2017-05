Kooskõla. Lydia Auster - ballett "Tiina"

Lydia Auster - ballett "Tiina"

Täna möödub 105 aastat Lydia Austeri sünnist. Esimene diplomeeritud eesti naishelilooja on sündinud küll Põhja-Kasahstanis, Petropavlovskis, kuid naasnuna 1945 Eestisse andis ta oma panuse nii eesti heliloomingusse kui eesti heliloomingu jäädvustamisse ENSV Riikliku Televisiooni- ja Raadiokomitee muusikakollektiivide kunstilise juhina. Armastatumaid teoseid Lydia Austeri loomingus on ballett "Tiina". Ballett "Tiina" (1955) oli Eesti teatris esimene püüe saavutada rahvusliku temaatika, rahvatantsu ja klassikalise tantsu süntees: luua rahvuslik klassikaline ballett. Stsenaariumi kirjutasid helilooja ja Andres Särev eesti kirjandusklassiku August Kitzbergi näidendi "Libahunt" järgi. Muusikat Lydia Austeri balletist "Tiina" mängib Eesti Riiklik Sümfooniaorkester Kirill Raudsepa juhatusel. Salvestis 1981.aastast. Stuudios on Kersti Inno.