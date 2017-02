Kooskõla. Philip Glass " Sümfoonia nr. 7 "Toltec"

Leonard Slatkini 60. sünnipäevaks valminud Philip Glassi 7. sümfoonia on inspireeritud tolteekide ehk ühe vana Kesk-Ameerika indiaani hõimuliidu kõrgkultuurist, milles on tähtsal kohal suhted erinevate loodusjõudude (päike, maa, vesi, tuli, tuul) vahel. Glass käsitleb oma sümfoonias inimese vahekorra eri aspekte nende loodusjõududega. Esitavad Bruckner Orchester Linz, dirigeerib Dennis Russell Davies. Saatejuht on Kaisa Jõhvik.