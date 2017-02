Kontserdisaalis. Otseülekanne Hiinast

Euroopa Ringhäälingute Liidu liikmete hulgas on viimastel aastatel eredalt silma paistnud Hiina raadiojaamade aktiivsus. Seetõttu tähistatakse tänavu Raadiopäeva Shanghais - esimest korda toimub pidulik kontsert väljaspool Euroopat.

Esineb 50ndatel loodud Shanghai Filharmooniaorkester dirigent Chen Xieyangi juhatusel. Kavas on eeskätt Hiina heliloojate teosed, muuhulgas kõige enam kordi salvestatud Hiina sümfooniline teos, 50ndatel kahe toonase muusikatudengi loodud viiulikontsert. "Liblikaarmastajate" nimelise helitöö autorid on He Zhanhao ja Chen Gang ning selles püüdsid autorid segada Hiina rahvuslikke ooperimeloodiaid Lääne klassikaliste tehnikatega. Viiulikontserdist on saanud omalaadne Shanghai visiitkaart. Soleerib viiuldaja Wang Zhi-Jong (pildil), kes debüteeris Yehudi Menuhini taktikepi all, hiljuti esines viiuldaja ka Berliini Filharmoonias.

Ettekandele tuleb ka Liqing Yangi "Lill" hiina rahvuslikule poogenpillile erhule ja orkestrile , mille on heliloojalt tellinud Hiina Rahvuslik Sümfooniaorkester. Selle teose teema pärineb Hiina puhkpilli suona virtuoosi Ren Tongxiangi leivanumbriks saanud samanimelisest loost.

Erhusolistiks on Hiina tippmuusik Duan Ai´ai.



Kuula otseülekannet Hiinast esmaspäeval kell 14.00. Stuudios on Anne Prommik.