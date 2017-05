Kooskõla

Ütle, mis muusikat sa kuulad ja ma ütlen, kes sa oled! Eesti Filharmoonia Kammerkoori juubelihooajal kehastuvad lauljad ja dirigendid Klassikaraadio saatejuhtideks, esitledes leide kodusest plaadiriiulist ja meenutades koori reise maailma nurkadesse.





Eesti tuntuima muusikakollektiivi isa, karismaatiline Tõnu Kaljuste oli koori kunstiline juht ja peadirigent kakskümmend aastat. Tema tööd jätkasid rõõmus inglane Paul Hillier ning nõudlik hollandlane Daniel Reuss. Alates septembrist 2014 tüürib koori intellektuaalne Läti dirigent Kaspars Putniņš. Nende käe all on koorilauljad töötanud nii gregooriuse laulu kui nõudliku tänapäevase nüüdismuusikaga.



Lauljate muusikalist maitset on kujundanud ka osalemine maailmakuulsatel festivalidel ja esinemine maailma parimates saalides. Oma muusikuks olemist visandavad läbi lemmiklugude ja armsaks saanud repertuaari Eesti Filharmoonia kammerkoori lauljad.