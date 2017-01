Kooskõla. James MacMillan - „The Confession of Isobel Gowdie“

Šoti päritolu helilooja James MacMillani orkestriteos „The Confession of Isobel Gowdie“ / „Isobel Gowdie ülestunnistus“ on reekviem 17. sajandil elanud ja noorelt surnud šoti naisele Isobel Gowdie’le, kes hukati nõiaprotsesside käigus.

"Minu teos on reekviem, mida Isobel Gowdie'l kunagi ei olnud," ütleb helilooja James MacMillan.

Teose esitab BBC Šoti Sümfooniaorkester dirigent Osmo Vänskä juhatusel.

Stuudios on Miina Pärn.