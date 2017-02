Kooskõla. Eduard Tubin - Sümfoonia nr 5

Eduard Tubina Viies Sümfoonia on loodud 1946. aastal Stockholmis. Erakordse tehnilise meisterlikkusega, pingelise arenduse, ideelise teostuse ning kasutatud eesti rahvaviiside sümboolse tähenduslikkuse tõttu on Tubina loomingu spetsialistid seda lausa Eesti rahvussümfooniaks nimetanud.



Teose esiettekanne toimus Stockholmis 16. novembril 1947 Stockholmi Filharmoonia Sümfooniaorkestri esituses Carl Caraguly juhatusel. Kontserdijärgses arvustuses kirjutas Rootsi helilooja Moses Pergament: "Ei ole mingit kahtlust, et see sümfoonia on mõeldud ja teostatud kui helisev pilt eesti rahvuslikust traagikast, pilt, kus draama on joonistatud sama jõu ja kunstipärase fantaasiaga, nagu religioosse värvinguga usk tulevikku ja ülespoole pürgiva prohvetliku vabadusvisiooniga ...“



Kõlab Eduard Tubin - Sümfoonia nr. 5. Osad: Allegro energico; Andante; Allegro assai.



Stuudios on Kersti Inno.