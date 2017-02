Kooskõla. Amy Beach - Sümfoonia e-moll "Gaelic"

Amy Beachi iiri teemadel põhinev "Gaeli" sümfoonia on kirjutatud aastail 1894-1896 ning selle muusikaline materjal on inspireeritud vanadest iiri meloodiatest. Tegemist on esimese ameerika naishelilooja kirjutatud ja avaldatud sümfooniaga.



Stuudios on Johanna Mängel.