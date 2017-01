Kooskõla. Kaasaja koorimuusika enimesitatud teos, Jenkinsi Rahumissa

Ilmselt kuulajaile kergesti haaratav ning värvikas helikeel koosmõjus sügavate tekstidega, on ka põhjuseks, miks Karl Jenkinsi Rahumissa "Relvastatud mees" on üks enimesitatud kaasaegseid kooriteoseid. Alates esiettekandest Londonis aastal 2000, on rahusõnum kõlanud üle 800 korra ja enam kui 20-s riigis.