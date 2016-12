Dee Dee Bridgewater (Foto: )

Kultuuriuudised

Poola pianist ja helilooja Piotr Anderszewski on albumile talletanud kolm Johann Sebastian Bachi Inglise süiti, mille järjestus on hoopis tavatu. Anderszewski versioon on tema sõnul sidusam ning moodustab kauni ja uutmoodi terviku.

Albumile on salvestatud Johann Sebastian Bachi süidid:



* Inglise süit nr. 3 BWV 808

* Inglise süit nr. 1 BWV 806

* Inglise süit nr. 5 BWV 810



Albumit (Warner Classics 2014) tutvustab Miina Pärn.