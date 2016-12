Dee Dee Bridgewater (Foto: )

Kultuuriuudised

Ilu, puhtus ja väljendusrikkus on omadused, mis kirjeldavad kõige paremate tütarlastekooride laulu. Kuulame ühe silmapaistvama Suurbritannia tütarlastekoori Wells Cathedral School Choralia albumit "The Song of the Stars"/ "Tähtede laul", millel kõlab Bob Chilcotti, Paul Mealori, Gustav Holsti, James MacMillani, Tarik O'Regani, Cecilia McDowalli, James Whitbourni ja John Taveneri muusika.

* Bob Chilcott - The Song of the Stars

* Paul Mealor - Lux Benigna

* Gustav Holst - Ave Maria

* Gustav Holst - Choral Hymns from the Rig Veda, op. 26

* James MacMillan - Nova! Nova! Ave fit ex Eva

* James MacMillan - New-made for a King

* Tarik O'Regan - Columba aspexit

* Tarik O'Regan - A Light Exists in Spring

* Tarik O'Regan - Allaluia, laus et gloria

* Cecilia McDowall - Regina Caeli

* John Tavener - Ikon of Saint Hilda

* John Tavener - Theotoke

* John Tavener - Agnus Dei

* James Whitbourn - Festival Alleluia



Albumit (Naxos 2015) tutvustab Miina Pärn.